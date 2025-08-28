अपहरण के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग, किया प्रदर्शन

फलसूण्ड क्षेत्र के बांधेवा गांव में मंगलवार दोपहर को एक युवक का दिन-दहाड़े अपहरण के बाद फिरौती मांगने के आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार बांधेवा निवासी गनी खां को मंगलवार दोपहर को बाड़मेर जिलान्तर्गत आंतरा निवासी समा खां ने फोन पर 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी। नहीं देने पर समा खां व अन्य 6 जनों ने काले रंग की गाड़ी में सवार होकर सड़क पर खड़े गनी खां का अपहरण कर उसके साथ मारपीट व 50 हजार रुपए, सोने की चैन व अंगूठी लेकर भिंयाड़ गांव के पास छोड़ कर फरार हो गए। पुलिस में मामला दर्ज करने के बाद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नही किया। सैकड़ों ग्रामीण बांधेवा के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित होकर आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पुलिस ने दूरभाष पर आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।