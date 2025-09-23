Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

दुर्घटना के वाहन की तलाश करने की मांग, ज्ञापन सौंपा

गत दिनों सडक़ दुर्घटना में एक युवक की मौत के बाद क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर वाहन की तलाश करने एवं आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 23, 2025

गत दिनों सडक़ दुर्घटना में एक युवक की मौत के बाद क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर वाहन की तलाश करने एवं आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। राजपूत सेवा समिति के अध्यक्ष बलवंतसिंह जोधा, भाजपा नेता भूरसिंह सांकड़ा, पदमसिंह सनावड़ा, बन्नेसिंह, भोमसिंह, हरिसिंह सांकड़ा, मेघसिंह जैमला, झूंझारसिंह लूणा, कंवराजसिंह केलावा, जेठूसिंह सहित बड़ी संख्या में लोगों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार माधोसिंह रतनू को एक ज्ञापन सुपुर्द किया। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर की देर शाम बाइक पर सवार सनावड़ा निवासी पूनमसिंह पुत्र वीरमसिंह पोकरण से अपने गांव जा रहे थे। केलावा से सांकड़ा फांटा की तरफ एक अज्ञात वाहन की टक्कर से वह गंभीर घायल हो गया। जिसे जोधपुर रैफर किया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। जिसको लेकर पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया गया, लेकिन 6 दिन बाद भी न तो वाहन की पहचान की गई है, न ही आरोपी गिरफ्तार हो सका है। जिससे परिवारजनों व क्षेत्र के ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध करवाए गए है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने वाहन की तलाश कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए बताया कि यदि दो दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उनकी ओर से उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना शुरू किया जाएगा।

सांकेतिक धरना देकर जताया रोष

उपखंड अधिकारी कार्यालय से बड़ी संख्या में ग्रामीण व युवा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, लेकिन यहां एएसपी व अन्य किसी अधिकारी के नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने सांकेतिक धरना देकर नारेबाजी की। सूचना पर थानाधिकारी छत्तरसिंह देवड़ा यहां पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से ज्ञापन लिया और उचित कार्रवाई करते हुए शीघ्र ही वाहन की पहचान व आरोपी को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 09:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / दुर्घटना के वाहन की तलाश करने की मांग, ज्ञापन सौंपा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.