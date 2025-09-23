दुर्घटना के वाहन की तलाश करने की मांग, ज्ञापन सौंपा

गत दिनों सडक़ दुर्घटना में एक युवक की मौत के बाद क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर वाहन की तलाश करने एवं आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। राजपूत सेवा समिति के अध्यक्ष बलवंतसिंह जोधा, भाजपा नेता भूरसिंह सांकड़ा, पदमसिंह सनावड़ा, बन्नेसिंह, भोमसिंह, हरिसिंह सांकड़ा, मेघसिंह जैमला, झूंझारसिंह लूणा, कंवराजसिंह केलावा, जेठूसिंह सहित बड़ी संख्या में लोगों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार माधोसिंह रतनू को एक ज्ञापन सुपुर्द किया। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर की देर शाम बाइक पर सवार सनावड़ा निवासी पूनमसिंह पुत्र वीरमसिंह पोकरण से अपने गांव जा रहे थे। केलावा से सांकड़ा फांटा की तरफ एक अज्ञात वाहन की टक्कर से वह गंभीर घायल हो गया। जिसे जोधपुर रैफर किया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। जिसको लेकर पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया गया, लेकिन 6 दिन बाद भी न तो वाहन की पहचान की गई है, न ही आरोपी गिरफ्तार हो सका है। जिससे परिवारजनों व क्षेत्र के ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध करवाए गए है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने वाहन की तलाश कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए बताया कि यदि दो दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उनकी ओर से उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना शुरू किया जाएगा।