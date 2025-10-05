जैसलमेर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के सुधार और विकास के संबंध में उठाई मांगें

विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से यात्री-केंद्रित पहल अमृत संवाद के तहत रविवार को जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर नागरिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों व जनप्रतिनिधियों ने जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के सुधार एवं विकास से संबंधित मांगों को रेल अधिकारियों के सामने रखा। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य रेल प्रशासन और नागरिकों के बीच सीधे संवाद की सशक्त कड़ी स्थापित करना है। इस माध्यम से यात्रियों की समस्याएं, सुझाव एवं अपेक्षाएं सीधे अधिकारियों तक पहुंचती हैं, जिन पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि अमृत संवाद पहल का उद्देश्य पंच प्रण की भावना को साकार करते हुए नागरिक सहभागिता के माध्यम से भारतीय रेल को और अधिक आधुनिक, स्वच्छ, यात्री-अनुकूल एवं जन-केंद्रित बनाना है।
कार्यक्रम के दौरान स्टेशन पुनर्विकास कार्य, यात्री सुविधाओं में सुधार, स्वच्छता एवं स्टेशन के सौंदर्यीकरण से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जैसलमेर से जयपुर, दिल्ली, बीकानेर आदि प्रमुख शहरों तक सीधी ट्रेन कनेक्टिविटी की मांग भी रखी। इन सुझावों पर मंडल रेल प्रबंधक ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए कई प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार जोशी ने किया। इस अवसर पर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं राजेंद्र अवस्थी, ऋषि तेजवानी, अरुण पुरोहित, ओमप्रकाश, कमल ओझा, बाबूलाल शर्मा, सवाई सिंह, व रेलवे के अधिकारी मंडल इंजीनियर विक्रमसिंह, सहायक वाणिज्य प्रबंधक सुरेंद्र सिंह, वरिष्ठ जनसंपर्क निरीक्षक पुरुषोत्तम परवाल, वाणिज्य निरीक्षक मानकाराम सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे।
संवाद कार्यक्रम के दौरान इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग, सिग्नल एवं यांत्रिक विभाग के रेलकर्मियों के साथ सुरक्षा सेमिनार का भी आयोजन किया गया। इसमें कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों के पालन, सतर्कता एवं उच्च सुरक्षा व्यवहार अपनाने पर बल दिया गया। विभागीय अधिकारियों ने रेल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
