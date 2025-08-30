Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किए बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन

प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को रामदेवरा स्थित लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर पहुंचकर दर्शन किए।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 30, 2025

प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को रामदेवरा स्थित लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनकी दिव्य कृपा के लिए प्रार्थना की। इस दौरान गादीपति राव भोमसिंह तंवर, सरपंच समंदरसिंह तंवर,युवा भाजपा नेता प्रेम ओड,भाजपा मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह तंवर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उपमुख्यमंत्री ने रामदेवरा में आयोजित नेत्र महाकुंभ का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि आयोजन में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। नेत्र महाकुंभ में प्रदेशभर से हजारों की संख्या में लोग अपनी आंखों की जांच करवाने पहुंचे हैं। दिया कुमारी ने नेत्रकुंभ के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यह नेक पहल राज्य सरकार की ओर से समाज के कमजोर वर्ग को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा ऐसे आयोजनों का समर्थन करेगी, जो जनसेवा के कार्य में सहायक हों। इस दौरान उनके साथ कई वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

