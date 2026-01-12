जैसलमेर 2.5 डिग्री पर कांपा: चांधन, रामगढ़, मोहनगढ़, रामदेवरा सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में जमी बर्फ की परतें

जैसलमेर शहर में रविवार की पूरी रात शीतलहर ने कमरों में रजाइयों में दुबके लोगों को भी सताने में कसर नहीं छोड़ी। अलसुबह आसमान साफ था लेकिन तेज गति की उत्तरी हवाओं ने लोगों को रजाइयों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी। कक्षा 9 से 12 तक के बड़ी उम्र के विद्यार्थियों के लिए सुबह 10 बजे के समय स्कूल जाना भी कठिन टास्क हो गया। सडक़ों पर जगह-जगह अलाव जलते हुए नजर आए। जहां लोगों के साथ मूक पशुधन ने भी आसपास रहकर स्वयं को गर्म करने का जतन किया। दोपहर में अच्छी धूप खिली लेकिन उसके साथ सर्द हवाओं के प्रवाह के चलते धूप में भी सर्दी का अहसास बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 19.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ सोमवार को जैसलमेर में लगातार पांचवें दिन न्यूनतम पारा कड़ाके की सर्दी के लिए पहचाने जाने वाले 5 डिग्री के स्तर से नीचे दर्ज हुआ।