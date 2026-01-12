गाेवंश हत्या के विरोध में फलसूंड बंद, बंद रहे बाजार, हुई जनाक्रोश सभा

इस दौरान एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात रहा। विहिप के प्रांत सामाजिक समरसता प्रमुख पवन कुमार वैष्णव ने घटना पर रोष जताते हुए कहा कि इस प्रकार की घटनाएं ठीक नहीं है। उन्होंने आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने व उनकी संपत्तियों को सीज कर जब्त करने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद व सर्व हिन्दू संगठन ने तहसीलदार गुणेशाराम को ज्ञापन सौंप गो वंश के हत्यारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने व आगे भी ऐसी घटना न होने को लेकर सर्व हिन्दू समाज ने मांग की। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष सत्यनारायण गौतम, स्वामीजी की ढाणी महंत रावलपुरी महाराज, ठा. गंगासिंह जोधा, ठाकुर हरिसिंह जोधा, हजारी कुमावत, मदनसिंह जोधा, लाखनसिंह जोधा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।