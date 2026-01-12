गोहत्या मामले में बंद रहे सांकड़ा व राजमथाई, मुखर हुए विरोध के स्वर

गत दिनों केलावा गांव के पास गोवंश की हत्या के विरोध में ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सोमवार को क्षेत्र के सांकड़ा व राजमथाई गांव भी बंद रहे और हिन्दू सम्मेलनों का आयोजन कर घटना पर रोष जताया गया। गौरतलब है कि गत 7 जनवरी की रात केलावा गांव के पास कुछ युवकों ने गोवंश को गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटा और उसकी निर्मम हत्या कर दी थी, जिसको लेकर आमजन में रोष है। क्षेत्र का सांकड़ा गांव सोमवार को पूरी तरह से बंद रहा। विश्व हिन्दू परिषद व सर्वसमाज के आह्वान पर व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान दोपहर तक बंद रखे। इस मौके पर हिन्दू सम्मेलन आयोजित किया गया। डेलासर मठ के महंत महादेवपुरी ने हिन्दू समाज से समय रहते जागृत होने की बात कही। स्वामीजी की ढाणी के महंत रावलपुरी ने कहा कि सनातन संस्कृति को गाय को माता का स्थान दिया गया है।