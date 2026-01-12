12 जनवरी 2026,

सोमवार

जैसलमेर

तकनीकी ब्लॉक से पोकरण-जैसलमेर के बीच साबरमती सुपरफास्ट आंशिक रद्द

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में राईका बाग-जैसलमेर रेलखंड पर तकनीकी कार्य के चलते बुधवार को रेल परिचालन प्रभावित रहेगा।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Jan 12, 2026

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में राईका बाग-जैसलमेर रेलखंड पर तकनीकी कार्य के चलते बुधवार को रेल परिचालन प्रभावित रहेगा। जेठा-चांधन-थैयात हमीरा स्टेशनों के मध्य ब्रिज संख्या 170 पर आरसीसी बॉक्स डालने के लिए ब्लॉक लिया गया है, जिससे दो जोड़ी रेलसेवाएं आंशिक रूप से रद्द रहेंगी।

रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि ट्रेन संख्या 20492 साबरमती-जैसलमेर सुपरफास्ट, जो 13 जनवरी को साबरमती से रवाना होगी, पोकरण तक ही संचालित होगी। इस कारण पोकरण-जैसलमेर सेक्शन में यह सेवा आंशिक रूप से रद्द रहेगी। इसी कारण ट्रेन संख्या 20491 जैसलमेर-साबरमती सुपरफास्ट 14 जनवरी को जैसलमेर के स्थान पर पोकरण से चलेगी और जैसलमेर-पोकरण के बीच रद्द रहेगी। इसके साथ ट्रेन संख्या 14704 लालगढ़-जैसलमेर एक्सप्रेस, जो 14 जनवरी को लालगढ़ से चलेगी, लाठी तक सीमित संचालित होगी। वापसी में ट्रेन संख्या 14703 जैसलमेर-लालगढ़ एक्सप्रेस भी 14 जनवरी को जैसलमेर के स्थान पर लाठी से संचालित होगी। दोनों रेलसेवाएं जैसलमेर-लाठी सेक्शन में आंशिक रूप से रद्द रहेंगी।

Published on:

12 Jan 2026 08:43 pm

