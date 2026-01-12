तकनीकी ब्लॉक से पोकरण-जैसलमेर के बीच साबरमती सुपरफास्ट आंशिक रद्द

रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि ट्रेन संख्या 20492 साबरमती-जैसलमेर सुपरफास्ट, जो 13 जनवरी को साबरमती से रवाना होगी, पोकरण तक ही संचालित होगी। इस कारण पोकरण-जैसलमेर सेक्शन में यह सेवा आंशिक रूप से रद्द रहेगी। इसी कारण ट्रेन संख्या 20491 जैसलमेर-साबरमती सुपरफास्ट 14 जनवरी को जैसलमेर के स्थान पर पोकरण से चलेगी और जैसलमेर-पोकरण के बीच रद्द रहेगी। इसके साथ ट्रेन संख्या 14704 लालगढ़-जैसलमेर एक्सप्रेस, जो 14 जनवरी को लालगढ़ से चलेगी, लाठी तक सीमित संचालित होगी। वापसी में ट्रेन संख्या 14703 जैसलमेर-लालगढ़ एक्सप्रेस भी 14 जनवरी को जैसलमेर के स्थान पर लाठी से संचालित होगी। दोनों रेलसेवाएं जैसलमेर-लाठी सेक्शन में आंशिक रूप से रद्द रहेंगी।