जैसलमेर सहित कई कृषि उपज मंडियों में विकास को मिलेगी गति, करोड़ों के कार्य स्वीकृत

महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से खादी परिषद परिसर में विश्व शांति के लिए प्रार्थना सभा आयोजित हुई। कार्यक्रम में वैश्विक युद्ध जैसी परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करते हुए शांति और सद्भावना बनाए रखने का संदेश दिया गया। खादी ग्रामोद्योग परिषद के उपाध्यक्ष मदनलाल भूतड़ा ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न देशों में युद्ध के कारण लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। हजारों लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग बेघर और घायल हैं। ऐसे समय में मानवता को बचाने के लिए शांति और सद्भावना जरूरी है। मंत्री राजूराम प्रजापत ने कहा कि अशांति और तनाव के माहौल में विकास संभव नहीं है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुमार खां कंधारी ने वर्तमान हालात को गंभीर बताते हुए शीघ्र शांति बहाली की आवश्यकता जताई। संयोजक उम्मेदसिंह तंवर ने कहा कि युद्ध का प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है, जिससे आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है।