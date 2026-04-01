6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर सहित कई कृषि उपज मंडियों में विकास को मिलेगी गति, करोड़ों के कार्य स्वीकृत

प्रदेश में कृषि उपज मंडियों के सुदृढ़ीकरण को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंडी समितियों में 40 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति दी है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Apr 06, 2026

प्रदेश में कृषि उपज मंडियों के सुदृढ़ीकरण को लेकर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंडी समितियों में 40 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृति दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस निर्णय से मंडियों का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और किसानों व व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। स्वीकृति के तहत जैसलमेर सहित रायसिंहनगर, नोखा, कोटपूतली, मदनगंज-किशनगढ़, भादरा, सूरतगढ़, चौमूं, कोटा, लालसोट, खेरली, सवाईमाधोपुर, रामगंजमंडी, डूंगरपुर, पहाड़ी, सोजत, गोविंदगढ़, टिब्बी, गोलूवाला, मंडावरी और डीग की मंडियों में विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। इनमें यार्ड निर्माण, विद्युत कार्य और संपर्क सड़कों का निर्माण शामिल है।

सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंडियों में विश्राम स्थलों के निर्माण की भी पहल की है। प्रथम चरण में प्रदेश की 116 मंडियों में 46 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से 781 किसान विश्राम स्थल बनाए जाएंगे। इससे किसानों को गर्मी, सर्दी और वर्षा के मौसम में राहत मिलेगी। जानकारों के अनुसार इस पहल से मंडियों में आने वाले अन्नदाता और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

सर्वधर्म प्रार्थना और मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को दी श्रद्धांजलि

महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से खादी परिषद परिसर में विश्व शांति के लिए प्रार्थना सभा आयोजित हुई। कार्यक्रम में वैश्विक युद्ध जैसी परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करते हुए शांति और सद्भावना बनाए रखने का संदेश दिया गया। खादी ग्रामोद्योग परिषद के उपाध्यक्ष मदनलाल भूतड़ा ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न देशों में युद्ध के कारण लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। हजारों लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग बेघर और घायल हैं। ऐसे समय में मानवता को बचाने के लिए शांति और सद्भावना जरूरी है। मंत्री राजूराम प्रजापत ने कहा कि अशांति और तनाव के माहौल में विकास संभव नहीं है। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुमार खां कंधारी ने वर्तमान हालात को गंभीर बताते हुए शीघ्र शांति बहाली की आवश्यकता जताई। संयोजक उम्मेदसिंह तंवर ने कहा कि युद्ध का प्रभाव वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है, जिससे आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है।

कार्यक्रम की शुरुआत विश्व शांति प्रार्थना से हुई, इसके बाद प्रकृति और सर्वधर्म प्रार्थना की गई। अंत में दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई।प्रार्थना सभा में संयोजक उम्मेदसिंह तंवर, सहसंयोजक रूपचंद सोनी, उपाध्यक्ष मदनलाल भूतड़ा, मंत्री राजूराम प्रजापत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुमार खां कंधारी, डलाराम राठौड़, जिला युवा संयोजक दिलीप सिंह सोलंकी, महिला संयोजक नीरू भाटी, प्रतापचंद दैया, शंकर सिंह करड़ा, नवरंग खान कंधारी, कालूराम ओड, प्रेम कुमार भार्गव, रमेश कुमार खत्री, रूघदान झीब्बा, पम्मूमल भार्गव, नेमीचंद भार्गव, अमृत लाल कोटड़ी, भवानी शंकर चौधरी, अमर सिंह सोढा, मोहन मेघवाल, शाहरुख खान, वीरेंद्र मेघवाल, नरसिंगाराम पातलिया, रमेश भार्गव, दुलारी पंवार, रक्षा कंवर, बबिता ईणखिया, सपना, अंजली, खेताराम ईणखिया, मंगल भाटी, गजेन्द्र पातलिया, अमीरुद्दीन जंज, राजेंद्र व्यास, भंवर लाल बोरावट, हड़वता राम सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में आभार व्यक्त करते हुए आगामी नशामुक्ति अभियान और सामाजिक गतिविधियों की जानकारी दी गई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Apr 2026 08:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर सहित कई कृषि उपज मंडियों में विकास को मिलेगी गति, करोड़ों के कार्य स्वीकृत

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टायरों की दुकान में भीषण आग से नुकसान, पुलिस ने दो युवकों को बचाया

जैसलमेर

आशियानों को छू रही बिजली की लाइनें, हर पल मंडरा रहा हादसे का खतरा

जैसलमेर

तपते रेगिस्तान में स्वास्थ्य की जंग, दूरस्थ गांवों में अब भी बेहतर सुविधाओं की दरकार

जैसलमेर

Jaisalmer Rape: पड़ोसी युवक ने नाबालिग बच्ची से किया बलात्कार, घर लौटे परिजन तो बदहवास हाल में मिली बेटी ने सुनाई आपबीती

minor girl rape demo photo
जैसलमेर

Jaisalmer: पोकरण में 5 रुपए में सरकारी पानी सप्लाई का ठेका! पीछे हटे ठेकेदार, मंडराया जल संकट

पोकरण में पेयजल संकट गहराया, पत्रिका फोटो
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.