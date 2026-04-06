6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Jaisalmer Rape: पड़ोसी युवक ने नाबालिग बच्ची से किया बलात्कार, घर लौटे परिजन तो बदहवास हाल में मिली बेटी ने सुनाई आपबीती

Rajasthan Crime: जैसलमेर शहर में नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बलात्कार की शिकार बालिका की उम्र करीब 12-13 वर्ष है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Akshita Deora

Apr 06, 2026

minor girl rape demo photo

Photo: Patrika

Minor Girl Rape Case: जैसलमेर शहर में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई । पीड़िता के परिजनों ने महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है । पुलिस के अनुसार बच्ची का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है जिसमें उसके साथ बलात्कार होने की पुष्टि हुई है ।

घर पर अकेली थी नाबालिग

जानकारी के अनुसार बलात्कार की शिकार बालिका की उम्र करीब 12-13 वर्ष बताई जा रही है । घटना के समय उसके माता-पिता मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे । इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला एक युवक घर के पास पहुंचा और मौका पाकर नाबालिग के साथ बलात्कार किया । घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया ।

शाम को लौटे परिजन, नहीं मिली बच्ची

शाम को जब बच्ची के माता-पिता मजदूरी करके घर लौटे तो उन्हें वह घर पर नहीं मिली । इससे परिजन घबरा गए और आसपास के इलाके में उसकी तलाश शुरू की । काफी तलाश के बाद बच्ची मोहल्ले में ही बदहवास हालत में मिली। बच्ची की हालत देखकर परिजन चिंतित हो गए और उससे घटना के बारे में पूछा ।

मां को सुनाई आपबीती

परिजनों के पूछने पर बच्ची ने अपनी मां को पूरी घटना बताई । उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने उसके साथ गलत काम किया । बच्ची की आपबीती सुनकर परिजन तुरंत उसे लेकर महिला थाने पहुंचे और आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई ।

महिला थाने में दर्ज हुआ मुकदमा

महिला थाने में परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है । पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है ।

मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि

पुलिस के अनुसार बच्ची का मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करवाया जिसमें उसके साथ रेप होने की पुष्टि हुई है । पुलिस का कहना है कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा । मामले की जांच जारी है ।

ये भी पढ़ें

पत्नी के पीहर जाने से क्षुब्ध सरकारी शिक्षक ने दी जान, गांव में शोक की लहर
बांसवाड़ा
govt teacher

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Apr 2026 02:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer Rape: पड़ोसी युवक ने नाबालिग बच्ची से किया बलात्कार, घर लौटे परिजन तो बदहवास हाल में मिली बेटी ने सुनाई आपबीती

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaisalmer: पोकरण में 5 रुपए में सरकारी पानी सप्लाई का ठेका! पीछे हटे ठेकेदार, मंडराया जल संकट

पोकरण में पेयजल संकट गहराया, पत्रिका फोटो
जैसलमेर

आने वाला समय आर्थिक युग का, बेरोजगारी बनेगी बड़ी समस्या : मेघराजसिंह

जैसलमेर

अस्पताल में मौत होने पर चिकित्सकों पर लगाया लापरवाही का आरोप

जैसलमेर

विद्यालय की नहीं चारदीवारी, पशुओं का रहता है डेरा

जैसलमेर

चल गया ‘डिस्काउंट’ फार्मूला, रोजाना 400 सैलानियों की दस्तक

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.