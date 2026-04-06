Jaisalmer Rape: पड़ोसी युवक ने नाबालिग बच्ची से किया बलात्कार, घर लौटे परिजन तो बदहवास हाल में मिली बेटी ने सुनाई आपबीती

Minor Girl Rape Case: जैसलमेर शहर में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई । पीड़िता के परिजनों ने महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है । पुलिस के अनुसार बच्ची का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है जिसमें उसके साथ बलात्कार होने की पुष्टि हुई है ।