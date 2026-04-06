Jaisalmer: पोकरण में 5 रुपए में सरकारी पानी सप्लाई का ठेका! पीछे हटे ठेकेदार, मंडराया जल संकट

अलग-अलग दूरी के अनुसार दरें तय की गई थीं, जिनमें ट्रैक्टर टंकी, लोडिंग टैक्सी और ट्रक टैंकर शामिल हैं। कागजों में व्यवस्था पूरी है, लेकिन जमीन पर आपूर्ति बंद है। अधिशासी अभियंता रामनिवास रैगर का कहना है कि ने पूरे मामले में उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर मार्गदर्शन मांगा है।

उक्त टेंडर अधीक्षण अभियंता स्तर पर स्वीकृत होने के कारण आगे की कार्रवाई वहीं से तय होगी। जब तक स्पष्ट निर्देश नहीं मिलते, तब तक समस्या का समाधान अटका हुआ है। कागजी प्रक्रिया के चलते राहत कार्य प्रभावित हो रहे हैं और इसका सीधा असर आमजन पर पड़ रहा है। गर्मी के बीच पानी की कमी ने हालात और गंभीर बना दिए हैं।