आशियानों को छू रही बिजली की लाइनें, हर पल मंडरा रहा हादसे का खतरा

पोकरण. कस्बे के गली-मोहल्लों में वर्षों पूर्व लगाई गई विद्युत लाइनों के घरों के पास से गुजरने के कारण हादसे की आशंका बनी हुई है। गौरतलब हैै कि वर्षों पूर्व कस्बे की आबादी कम थी, तब डिस्कॉम की ओर से विद्युतीकरण करते हुए कस्बे में विद्युत पोल व तारें लगाई गई थी। इस दौरान मकान ज्यादा नहीं थे। समय के साथ हुए बदलाव के चलते मकानों की संख्या भी बढ़ गई और नए मकानों के निर्माण के साथ आवश्यकता के चलते ऊंची एवं दो व तीन मंजिला इमारते भी बनने लगी है। साथ ही मकानों की ऊपरी इमारतों के आगे बालकॉनी का भी निर्माण करवाया जा रहा है। ऐसे में विद्युत तारें मकानों को छूती हुई निकल रही है। जिससे किसी व्यक्ति या बच्चे के तारों की चपेट में आ जाने से हादसा होने की आशंका बनी रहती है।