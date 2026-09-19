jaisalmer: पांवों में छाले, सिर पर गर्मी… फिर भी बाबा के दरबार तक चलते रहे

पैदल जातरुओं के लिए मंदिर में अलग दर्शन व्यवस्था है। कतार में खड़े श्रद्धालु थके हैं, लेकिन जयकारों की आवाज लगातार सुनाई देती है। कोई आंखें बंद कर बाबा का नाम ले रहा है तो कोई अपने परिवार की तस्वीर हाथ में लिए खड़ा है। कतार में खड़े रहने का समय भी कई जातरुओं के लिए आराम का मौका बन जाता है। कोई पैर दबाता है, कोई पानी पीता है और कोई जमीन पर बैठकर कुछ पल आंखें बंद कर लेता है। फिर जैसे ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है, सभी कतार में खड़े हो जाते हैं। समाधि के सामने पहुंचते ही कई चेहरों पर भाव बदल जाते हैं। घंटों की थकान, पैरों का दर्द और रास्ते की परेशानियां जैसे पीछे छूट जाती हैं। माथा टेकते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई हाथ जोड़करखड़ा रहता है तो कोई कुछ पल आंखें बंद कर लेता है।