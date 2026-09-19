jaisalmer: थार में पहुंचे डालमेशियन पेलिकन, खेतोलाई तालाब बना प्रवासी पक्षियों का पड़ाव

खेतोलाई निवासी पंकज विश्नोई ने बताया कि इस वर्ष क्षेत्र में बारिश कम हुई है। इसका असर आने वाले समय में जलीय प्रवासी पक्षियों की आवाजाही पर पड़ सकता है। फिलहाल तालाबों में पानी की मात्रा पर्याप्त बताई जा रही है, लेकिन आगे जलस्रोतों में पानी कितने समय तक उपलब्ध रहता है, यह प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा। खेतोलाई तालाब पर डालमेशियन पेलिकन की मौजूदगी ने एक बार फिर थार के प्राकृतिक जलस्रोतों की अहमियत सामने रखी है। जलस्रोत केवल स्थानीय वन्यजीवों के लिए पानी का आधार नहीं हैं, बल्कि प्रवासी पक्षियों के लिए भी महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। इनके संरक्षण और जल उपलब्धता बनाए रखने से क्षेत्र की जैव विविधता को सहारा मिल सकता है।