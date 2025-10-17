धन तेरस आज, छह दिन तक मनाया जाएगा दीपोत्सव, 20 को होगा लक्ष्मी पूजन

18 अक्टूबर - धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा होगी। इस दिन नए सामान, आभूषण, वाहन और बर्तन खरीदने की परंपरा है।

19 अक्टूबर - रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। इस दिन उबटन लगाकर स्नान करने की परंपरा है।

20 अक्टूबर - दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाएगा।

21 अक्टूबर - कार्तिक अमावस्या पर स्नान और दान-पुण्य किया जाएगा।

22 अक्टूबर - गोवद्र्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा।

23 अक्टूबर - भाई दूज के साथ दीपोत्सव का समापन होगा।

बाजारों में बढ़ी रौनक, उमड़ा खरीदारी का उत्साह

दीपोत्सव के आगमन से बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बर्तन, कपड़ों, आभूषणों, मिठाइयों और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की दुकानों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। धनतेरस से लगातार छह दिनों तक खरीदारी की उम्मीद से व्यापारी भी तैयारी में जुटे हैं।