जैसलमेर से धर्मेंद्र का दशकों पुराना जुड़ाव याद कर हुए प्रशंसक हुए भावुक

धर्मेंद्र ने जैसलमेर में रजय़िा-सुल्तान, सल्तनत, एलान-ए-जंग सहित कई फिल्मों की शूटिंग की थी। विगत वर्षों में एक और फिल्म की शूटिंग के दौरान वे यहां आए थे। इन दौरों के दौरान प्रशंसकों ने उनके साथ जो तस्वीरें खिंचवाई थीं, वे फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पूर्व सभापति अशोकसिंह तंवर ने बताया कि धर्मेंद्र की सादगी और अपनापन इतना गहरा था कि कभी महसूस नहीं होता था कि वे किसी बड़े सितारे से मिल रहे हैं। उन्होंने सहजता से दोस्तों संग फोटो खिंचवाए और जैसलमेर के हालात तक पूछे। उनके साथ फोटो खिंचवाने वालों में सुजानसिंह तंवर, शैतानसिंह महेचा सहित कई लोग शामिल थे।