सोलर प्रोजेक्ट हादसे में मौत पर मुआवजे को लेकर धरना

ग्रामीणों का आरोप है कि 29 जून को प्रोजेक्ट में कार्यरत मोतीसिंह बईया और विक्रमसिंह झिनझिनयाली की सड़क हादसे में मौत हुई थी। दोनों युवक प्रोजेक्ट का सामान लेने झिनझिनयाली गए थे और वापसी में वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी जान चली गई। आरोप है कि हादसे में शामिल वाहन कंपनी का था और मृतक भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे।ग्रामीणों ने कहा कि दो माह बीतने के बावजूद कंपनी ने पीड़ित परिवारों की कोई सुध नहीं ली। यहां तक कि मृतकों के नाम कंपनी रिकॉर्ड से हटा दिए गए। इसी आक्रोश के चलते सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठ गए और शाम को गेट पर ताला लगाकर सड़क भी बंद कर दी। बाद में पुलिस की समझाइश पर रास्ता खुलवाया गया, लेकिन धरना जारी रहा।