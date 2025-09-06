डायनासोर के जीवाश्मों पर अवैध खनन का मंडराता खतरा

जानकारों का कहना है कि जैसलमेर का भूगर्भीय क्षेत्र भारत में कच्छ-भुज के बाद वह दूसरा स्थान है, जहां डायनासोर के विकास और विनाश से जुड़ी फार्मेशन पाई जाती है। वर्ष 2014 में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने जैसलमेर जिले के कई हिस्सों का दौरा कर जीवाश्मों पर शोध किया था। कुछ समय पहले थईयात क्षेत्र से डायनासोर के पैरों के निशान गायब होने की खबर भी आई थी, जिससे यह संदेह और गहरा हुआ कि या तो यह फुटप्रिंट चोरी हो गए या फिर नष्ट कर दिए गए।

पत्रिका पड़ताल में सामने आया है कि शहर से सटे पहाड़ी इलाकों व समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जीवाश्मयुक्त लाइन स्टोन का अवैध खनन जोरों पर है। चोरी-छिपे निकाले जा रहे इन ब्लॉकों के कारण भूगर्भीय धरोहरें तेजी से नष्ट हो रही हैं। इसी तरह रूपसी, भादासर और आसपास के इलाकों में सेंड स्टोन की खदानें भूविज्ञान के अध्ययन में बाधक बन रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति भविष्य में पर्यटन की संभावनाओं को भी गहरा झटका दे सकती है। मरुस्थलीय जैसलमेर में मिले डायनासोर जीवाश्मों ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुचि जगाई थी। अनुसंधानों के बाद यहां अन्य संस्थानों और विश्वविद्यालयों की ओर से भी शोध की उम्मीदें बनी थीं। जानकारों के अनुसार यदि इन्हें सही ढंग से संरक्षित किया जाए तो यह क्षेत्र पर्यटन और विज्ञान दोनों दृष्टि से अनूठा आकर्षण बन सकता है, लेकिन अवैध खनन के चलते यह संभावना खतरे में है।