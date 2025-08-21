जैसलमेर में फिर मिले डायनासोर के फॉसिल्स !

सीमावर्ती जैसलमेर एक बार फिर आधुनिक विश्व में सबसे चर्चित जीव डायनासोर की किसी काल में मौजूदगी को लेकर चर्चाओं में आ गया है। जिले के फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के मेघा गांव में हरपाल तालाब की खुदाई के दौरान डायनासोर के कथित तौर पर प्राचीन अवशेषों के पाए जाने से हलचल मच गई है। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि यहां जुरासिक युग के डायनासोर के अवशेष मिले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये डायनासोर उडऩे की क्षमता वाले होते थे। जानकारी मिलने पर प्रशासन की तरफ से उपखंड अधिकारी और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और स्थल का निरीक्षण किया। वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक डॉ. नारायणदास इणखिया ने मौके पर पहुंच कर स्थल का जायजा लिया और यह डायनासोर जैसी संरचना है। वहां ब्रटीवेट फॉसिल्स और 6-7 फीट का ढांचा दिखाई दे रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जांच के बाद होगी। मौका रिपोर्ट जिला कलक्टर को भेजी गई है। गौरतलब है कि जैसलमेर में पहले भी डायनासोर के अवशेष मिल चुके हैं। यहां आकल और थईयात गांवों में डायनासोर के अवशेषों को लेकर बड़े खुलासे हुए थे। शहर क्षेत्र में भी डायनासोर से जुड़ी वॉल मिली थी।