जैसलमेर

जैसलमेर में फिर मिले डायनासोर के फॉसिल्स !

जिले के फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के मेघा गांव में हरपाल तालाब की खुदाई के दौरान डायनासोर के कथित तौर पर प्राचीन अवशेषों के पाए जाने से हलचल मच गई है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 21, 2025

सीमावर्ती जैसलमेर एक बार फिर आधुनिक विश्व में सबसे चर्चित जीव डायनासोर की किसी काल में मौजूदगी को लेकर चर्चाओं में आ गया है। जिले के फतेहगढ़ उपखंड क्षेत्र के मेघा गांव में हरपाल तालाब की खुदाई के दौरान डायनासोर के कथित तौर पर प्राचीन अवशेषों के पाए जाने से हलचल मच गई है। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि यहां जुरासिक युग के डायनासोर के अवशेष मिले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये डायनासोर उडऩे की क्षमता वाले होते थे। जानकारी मिलने पर प्रशासन की तरफ से उपखंड अधिकारी और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और स्थल का निरीक्षण किया। वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक डॉ. नारायणदास इणखिया ने मौके पर पहुंच कर स्थल का जायजा लिया और यह डायनासोर जैसी संरचना है। वहां ब्रटीवेट फॉसिल्स और 6-7 फीट का ढांचा दिखाई दे रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जांच के बाद होगी। मौका रिपोर्ट जिला कलक्टर को भेजी गई है। गौरतलब है कि जैसलमेर में पहले भी डायनासोर के अवशेष मिल चुके हैं। यहां आकल और थईयात गांवों में डायनासोर के अवशेषों को लेकर बड़े खुलासे हुए थे। शहर क्षेत्र में भी डायनासोर से जुड़ी वॉल मिली थी।

क्या मिला है मेघा में

गौरतलब है कि मेघा गांव में हरपाल की तालाब के पास चल रही खुदाई के दौरान कुछ पत्थर मिले, जो फोसिल्स में तब्दील हो चुके हैं। ये पत्थर लकड़ी की तरह सख्त हो गए हैं, जो प्राचीन जीवाश्मों की विशेषता है। इसके साथ ही एक हड्डियों का ढांचा भी सामने आया है। प्रारंभिक तौर पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये अवशेष लाखों-करोड़ों साल पुराने हो सकते हैं। डॉ. इणखिया के अनुसार यह ढांचा 6-7 फीट लंबा होना सम्भव है। जो डायनासोर या उससे मिलते-जुलते किसी प्राचीन जीव का हो सकता है। हालांकि स्पष्ट रूप से यह अभी नहीं कहा जा सकता। जानकारी के अनुसार अब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआइ) और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीमें जल्द ही इस स्थल पर पहुंचकर गहनता से जांच करेंगी। आने वाले दिनों में पूरे वैज्ञानिक तरीके से उत्खनन के बाद ही इन अवशेषों की सटीक उम्र और प्रकृति का खुलासा हो सकेगा।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 09:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर में फिर मिले डायनासोर के फॉसिल्स !

