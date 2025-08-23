जैसलमेर में ‘डायनासोर’: रीढ़ और पसलियां स्पष्ट, जीवाश्म होने की पुष्टि और मजबूत

जिले में डायनासोर की मौजूदगी की कहानी यूरोपियन यूनियन की जुरासिक कांग्रेस से जुड़े वैज्ञानिकों के फुटप्रिंट खोजने से शुरू हुई थी। अब यह सिलसिला और मजबूत हो चुका है। हाल ही में मेघा गांव में मिले कंकालनुमा ढांचे ने जैसलमेर में डायनासोर की उपस्थिति के प्रमाणों को और भी पुख्ता कर दिया है। दो दिन पूर्व सामने आई इस संरचना का निरीक्षण भू - वैज्ञानिक डॉ. नारायणदास इणखिया ने किया। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से आसपास की मिट्टी और पत्थरों को हटाकर अवशेष को विस्तार से देखा। सुखद तथ्य यह रहा कि बाहर उभर कर दिख रही रीढ़ की हड्डी से जुड़ी पसलियां बेहद साफ रूप में दिखाई देने लगीं। इससे इसके जीवाश्म होने की संभावना प्रबल हो गई।