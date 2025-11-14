राजस्थान को मिल्क कैपिटल बनाने के संकल्प पर मंथन

बैठक में जैसलमेर जिले के लगभग 150 प्रमुख ऊंट पालकों ने भाग लिया और ऊंट पालन की चुनौतियों, नस्ल संरक्षण, ऊंट आधारित उत्पादों के विपणन और डेयरी संभावनाओं पर अपने सुझाव साझा किए। राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य को देश की ‘मिल्क कैपिटल’ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि डेयरी नेटवर्क को वर्ष 2030 तक गांव-गांव तक विस्तारित किया जाएगा और दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना को अत्याधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। कुमावत ने पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 2297 करोड़ रुपए और नए कैटल फीड प्लांट के लिए 142.44 करोड़ रुपए के केंद्रीय आवंटन की मांग भी रखी। उन्होंने ब्राजील से उच्च गुणवत्ता वाले गिर गोवंश के दस हजार सीमन डोजेज तथा लंपी प्रो वैक्सीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया।