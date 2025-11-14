Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

राजस्थान को मिल्क कैपिटल बनाने के संकल्प पर मंथन

मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की परामर्शदात्री संसदीय समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें ऊंट पालन, डेयरी उद्योग और पशुपालकों की आय वृद्धि से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 14, 2025

मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की परामर्शदात्री संसदीय समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें ऊंट पालन, डेयरी उद्योग और पशुपालकों की आय वृद्धि से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जॉर्ज कुरियन, सांसद मोहम्मद ताहेर खान, डटेला राजेंद्र, लक्ष्मीकांत ‘पप्पू’ निषाद, राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, केंद्र सरकार के सचिव नरेशपाल गंगवार, विभागीय निदेशक डॉ. आनंद सेजरा, उपनिदेशक डॉ. सुभाष बारी और आरसीडीएफ की एमडी श्रुति भारद्वाज सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में जैसलमेर जिले के लगभग 150 प्रमुख ऊंट पालकों ने भाग लिया और ऊंट पालन की चुनौतियों, नस्ल संरक्षण, ऊंट आधारित उत्पादों के विपणन और डेयरी संभावनाओं पर अपने सुझाव साझा किए। राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि राज्य को देश की ‘मिल्क कैपिटल’ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि डेयरी नेटवर्क को वर्ष 2030 तक गांव-गांव तक विस्तारित किया जाएगा और दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना को अत्याधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। कुमावत ने पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 2297 करोड़ रुपए और नए कैटल फीड प्लांट के लिए 142.44 करोड़ रुपए के केंद्रीय आवंटन की मांग भी रखी। उन्होंने ब्राजील से उच्च गुणवत्ता वाले गिर गोवंश के दस हजार सीमन डोजेज तथा लंपी प्रो वैक्सीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

ऊंट ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की रीढ़

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन कहा कि केंद्र सरकार ऊंट पालन और डेयरी क्षेत्र के सतत विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने राजस्थान में ऊंटनी के दूध का पाउडर प्लांट लगाने के प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया। सिंह ने कहा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊंट न केवल सांस्कृतिक धरोहर हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं, इसलिए संबंधित प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्रियों एसपी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन ने भी ऊंट पालकों से संवाद किया और उनके सुझावों को नीति निर्माण में शामिल करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान डेयरी विकास योजनाओं पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी हुआ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 08:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / राजस्थान को मिल्क कैपिटल बनाने के संकल्प पर मंथन

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पोकरण : बिना संकेतक चल रहा पुननिर्माण कार्य, बाईपास पर हर पल हादसे का खतरा

जैसलमेर

ग्राम विकास अधिकारियों की आत्महत्याओं पर उपजा आक्रोश, मांगों को लेकर सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन

जैसलमेर

ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, बाड़मेर मार्ग पर पीछे से बाइक को मारी टक्कर

जैसलमेर

सीमाओं से परे नाथ परंपरा का सेतु, ख्याला से रताकोट तक अनंत आस्था

जैसलमेर

समाधान बना समस्या, हाई-वे पर अव्यवस्थाओं का अड्डा, बढ़ रहे अतिक्रमण

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.