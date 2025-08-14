Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में होगा जिला स्तरीय समारोह, होंगे विविध कार्यक्रम

जिला स्तरीय मुख्य समारोह सुबह 9 बजकर 5 मिनट पर शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां मुख्य अतिथि जिला कलक्टर प्रतापसिंह राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 14, 2025

राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस जिले भर में हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जिला स्तरीय मुख्य समारोह सुबह 9 बजकर 5 मिनट पर शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां मुख्य अतिथि जिला कलक्टर प्रतापसिंह राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।

कार्यक्रम के अनुसार ध्वजारोहण के बाद परेड निरीक्षण और मार्चपास्ट व बैंड की सलामी होगी। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम राज्यपाल का संदेश पढ़ेंगे। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सम्मानित होंगे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ अन्य कार्यक्रम भी होंगे और राष्ट्रगान के साथ समारोह संपन्न होगा। स्वतंत्रता दिवस पर सुबह 8 बजकर 15 मिनट पर जिला कलक्टर अपने निवास पर और 8 बजकर 30 मिनट पर कलेक्ट्रेट कार्यालय भवन पर ध्वजारोहण करेंगे। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। शाम 4 बजकर 30 मिनट से 7 बजे तक जिला प्रशासन और नगरपरिषद के बीच 12-12 ओवर का मैत्री क्रिकेट मैच खेला जाएगा।अवसर पर विधायक छोटूसिंह भाटी, पोकरण विधायक महंत प्रतापपूरी, जिला कलक्टर प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने जिलेवासियों को बधाई दी और कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश के वीर शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है तथा राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन की प्रेरणा देता है। सभी से देशभक्ति की भावना के साथ सामाजिक समरसता, एकता और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

14 Aug 2025 08:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में होगा जिला स्तरीय समारोह, होंगे विविध कार्यक्रम

