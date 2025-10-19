Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

परमाणु नगरी में दीपोत्सव की रौनक, बाजारों में जमकर ग्राहकी

पोकरण कस्बे में रविवार को रूप चतुर्दशी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और लोगों ने जमकर खरीददारी भी की।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 19, 2025

पोकरण कस्बे में रविवार को रूप चतुर्दशी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और लोगों ने जमकर खरीददारी भी की। रविवार को रूप चतुर्दशी के पर्व पर लोगों ने सोने, चांदी के आभूषण, फर्नीचर, इलेक्ट्रोनिक सामान व वस्त्रों की खरीददारी की। जिसके चलते कस्बे के सभी बाजार दिनभर महिलाओं, पुरुषों व बच्चों की भीड़ से अटे रहे। चारों ओर लोगों की चहल-पहल से छह दिवसीय दीपोत्सव पर्व की रौनक चरम पर रही। कस्बे के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने दीपावली पूजन की सामग्री, पटाखे, वस्त्र, आभूषण, चांदी के सिक्के व बर्तन, फर्नीचर, दीपक व परम्परागत मिट्टी के बर्तनों की खरीद की। रूप चतुर्दशी के मौके पर रविवार को कस्बे के सभी सडक़ मार्गों पर लोगों की चहल-पहल बनी रही। कस्बे के मुख्य बाजार गांधी चौक, सदर बाजार, फोर्ट रोड, जयनारायण व्यास सर्किल, नगरपालिका रोड, पंचायत समिति के आसपास के मार्केट, जैसलमेर रोड व जोधपुर रोड पर स्थित दुकानों पर सुबह 10 बजे से ही ग्राहकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा।

पुलिस के रहे पुख्ता प्रबंध

दीपावली के त्यौहार के तहत बाजारों में उमड़ी भीड़ के दौरान प्रशासन व पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है। किसी भी तरह की अप्रिय वारदात न हो, लोगों की खुशी में खलल न पड़े और कस्बे में कानून एवं शांति व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से कस्बे को अलग-अलग जॉन में बांटकर गश्त की जा रही है।

पटाखों की कर रहे खरीदारी

दीपावली के त्यौहार पर आतिशबाजी के लिए कस्बे के राउमावि मैदान में पटाखों की दुकानें लगाई गई है। जिला प्रशासन की ओर से अनुज्ञा पत्र जारी करने के बाद लोगों ने शामियानों में स्टॉलें लगाई है। रविवार को यहां पटाखों की खरीद के लिए युवाओं, बच्चों व लोगों की दिनभर भीड़ नजर आई।

आज भी की पूजा

इस बार तिथियों में शनिवार को दोपहर बाद से रविवार को दोपहर तक त्रयोदशी थी। ऐसे में शनिवार की रात के साथ रविवार को सुबह भी भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना की गई। लोगों ने भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना कर सुख, समृद्धि, शांति एवं मंगल स्वास्थ्य की कामना की। भगवान धन्वंतरि की जयंती के मौके पर कस्बे के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉ.ताम्बलराम जुईया, चिकित्साधिकारी डॉ.चारूलता जुईया, जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्साधिकारी डॉ.अनिल गुप्ता, सेवानिवृत चिकित्साधिकारी डॉ.रघुवीरसिंह चंपावत आदि की ओर से धन्वन्तरि भगवान की पूजा-अर्चना की गई।

राजकीय अस्पताल में स्थित राजकीय आयुर्वेद औषधालय में भगवान धन्वंतरि की विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर आयुर्वेद दिवस मनाया गया। स्टाफ ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान धन्वंतरि की पूजा की और मंगल स्वास्थ्य की कामना की। इसी प्रकार शनिवार रात जनकल्याण औषधालय में वैद्य हरिवंश व्यास, भाजपा नेता जुगलकिशोर व्यास, डॉ.राजेन्द्रसिंह भाटी, सोमनाथ शर्मा, भावेश व्यास, रमेश छंगाणी, गिरीश पुरोहित, हर्षवर्धन व्यास, सृष्टि, दुष्यंत व्यास आदि ने भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना की। संचालक राहुल व्यास ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Oct 2025 08:15 pm

Published on:

19 Oct 2025 08:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / परमाणु नगरी में दीपोत्सव की रौनक, बाजारों में जमकर ग्राहकी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गमगीन माहौल में मनोज भाटिया का अंतिम संस्कार

जैसलमेर

अच्छी खबर: समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का रजिस्ट्रेशन शुरू, 1 नवंबर से मूंग और मूंगफली की होगी खरीद

Support Price
जैसलमेर

जमकर हुई ग्राहकी…. इलेक्ट्रोनिक सामानों की खरीदारी पर जोर, बड़ी संख्या में बिके वाहन

जैसलमेर

पत्रिका पड़ताल… परमाणुनगरी में तीसरी आंख को मोतियाबिंद !

जैसलमेर

दीपोत्सव पर्व पर सैलानियों के आगमन से दर्शनीय स्थलों पर रौनक

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.