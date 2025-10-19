परमाणु नगरी में दीपोत्सव की रौनक, बाजारों में जमकर ग्राहकी

पोकरण कस्बे में रविवार को रूप चतुर्दशी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और लोगों ने जमकर खरीददारी भी की। रविवार को रूप चतुर्दशी के पर्व पर लोगों ने सोने, चांदी के आभूषण, फर्नीचर, इलेक्ट्रोनिक सामान व वस्त्रों की खरीददारी की। जिसके चलते कस्बे के सभी बाजार दिनभर महिलाओं, पुरुषों व बच्चों की भीड़ से अटे रहे। चारों ओर लोगों की चहल-पहल से छह दिवसीय दीपोत्सव पर्व की रौनक चरम पर रही। कस्बे के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने दीपावली पूजन की सामग्री, पटाखे, वस्त्र, आभूषण, चांदी के सिक्के व बर्तन, फर्नीचर, दीपक व परम्परागत मिट्टी के बर्तनों की खरीद की। रूप चतुर्दशी के मौके पर रविवार को कस्बे के सभी सडक़ मार्गों पर लोगों की चहल-पहल बनी रही। कस्बे के मुख्य बाजार गांधी चौक, सदर बाजार, फोर्ट रोड, जयनारायण व्यास सर्किल, नगरपालिका रोड, पंचायत समिति के आसपास के मार्केट, जैसलमेर रोड व जोधपुर रोड पर स्थित दुकानों पर सुबह 10 बजे से ही ग्राहकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा।
दीपावली के त्यौहार के तहत बाजारों में उमड़ी भीड़ के दौरान प्रशासन व पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है। किसी भी तरह की अप्रिय वारदात न हो, लोगों की खुशी में खलल न पड़े और कस्बे में कानून एवं शांति व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से कस्बे को अलग-अलग जॉन में बांटकर गश्त की जा रही है।
दीपावली के त्यौहार पर आतिशबाजी के लिए कस्बे के राउमावि मैदान में पटाखों की दुकानें लगाई गई है। जिला प्रशासन की ओर से अनुज्ञा पत्र जारी करने के बाद लोगों ने शामियानों में स्टॉलें लगाई है। रविवार को यहां पटाखों की खरीद के लिए युवाओं, बच्चों व लोगों की दिनभर भीड़ नजर आई।
इस बार तिथियों में शनिवार को दोपहर बाद से रविवार को दोपहर तक त्रयोदशी थी। ऐसे में शनिवार की रात के साथ रविवार को सुबह भी भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना की गई। लोगों ने भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना कर सुख, समृद्धि, शांति एवं मंगल स्वास्थ्य की कामना की। भगवान धन्वंतरि की जयंती के मौके पर कस्बे के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉ.ताम्बलराम जुईया, चिकित्साधिकारी डॉ.चारूलता जुईया, जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्साधिकारी डॉ.अनिल गुप्ता, सेवानिवृत चिकित्साधिकारी डॉ.रघुवीरसिंह चंपावत आदि की ओर से धन्वन्तरि भगवान की पूजा-अर्चना की गई।
राजकीय अस्पताल में स्थित राजकीय आयुर्वेद औषधालय में भगवान धन्वंतरि की विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर आयुर्वेद दिवस मनाया गया। स्टाफ ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान धन्वंतरि की पूजा की और मंगल स्वास्थ्य की कामना की। इसी प्रकार शनिवार रात जनकल्याण औषधालय में वैद्य हरिवंश व्यास, भाजपा नेता जुगलकिशोर व्यास, डॉ.राजेन्द्रसिंह भाटी, सोमनाथ शर्मा, भावेश व्यास, रमेश छंगाणी, गिरीश पुरोहित, हर्षवर्धन व्यास, सृष्टि, दुष्यंत व्यास आदि ने भगवान धन्वंतरि की पूजा-अर्चना की। संचालक राहुल व्यास ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
