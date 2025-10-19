परमाणु नगरी में दीपोत्सव की रौनक, बाजारों में जमकर ग्राहकी

पोकरण कस्बे में रविवार को रूप चतुर्दशी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और लोगों ने जमकर खरीददारी भी की। रविवार को रूप चतुर्दशी के पर्व पर लोगों ने सोने, चांदी के आभूषण, फर्नीचर, इलेक्ट्रोनिक सामान व वस्त्रों की खरीददारी की। जिसके चलते कस्बे के सभी बाजार दिनभर महिलाओं, पुरुषों व बच्चों की भीड़ से अटे रहे। चारों ओर लोगों की चहल-पहल से छह दिवसीय दीपोत्सव पर्व की रौनक चरम पर रही। कस्बे के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने दीपावली पूजन की सामग्री, पटाखे, वस्त्र, आभूषण, चांदी के सिक्के व बर्तन, फर्नीचर, दीपक व परम्परागत मिट्टी के बर्तनों की खरीद की। रूप चतुर्दशी के मौके पर रविवार को कस्बे के सभी सडक़ मार्गों पर लोगों की चहल-पहल बनी रही। कस्बे के मुख्य बाजार गांधी चौक, सदर बाजार, फोर्ट रोड, जयनारायण व्यास सर्किल, नगरपालिका रोड, पंचायत समिति के आसपास के मार्केट, जैसलमेर रोड व जोधपुर रोड पर स्थित दुकानों पर सुबह 10 बजे से ही ग्राहकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा।