टिमटिमाते दीयों और आतिशबाजी के बीच स्वर्णनगरी में दीपावली का उल्लास

शहर के प्रमुख बाजारों में दिनभर भारी भीड़ रही, विशेषकर डेडानसर मैदान में लगी पटाखों की दुकानों पर बिक्री का दौर जारी रहा। गुलासतला, गोपा चौक, गांधी चौक और सदर बाजार में पूजन सामग्री, मिठाई, कपड़े और खाद्य सामग्री की खूब खरीदारी हुई। इस शुभ अवसर पर लोग विधि-विधान से महालक्ष्मी की पूजा में भी जुटे। सोनार दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में मंगला आरती के समय श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दीपावली के इस पर्व ने शहर और जिले के लोगों में उल्लास और उत्साह का वातावरण बना दिया।