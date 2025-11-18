दोहरा हत्याकांड: पंजाब से दस्तयाब आरोपी परमजीत को कई स्थानों पर ले जाकर करवाया सीन रिक्रिएशन

oplus_0
मोहनगढ़ कस्बे में दीपावली की रात हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने गिरफ्तार चौथे वांछित आरोपी परमजीत उर्फ पम्मा उर्फ मामा को पंजाब के मुखसर से दस्तयाब कर मोहनगढ़ लाया। इससे पहले तीन आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जिनसे जांच में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए थे।
मंगलवार को पुलिस ने आरोपी से सीन रिक्रिएशन करवाया। परमजीत को बस स्टैंड, किले के पास, आरसीपी कॉलोनी रोड, नहर की पुलिया और घटना स्थल पर ले जाकर पूरी वारदात दोहराई गई। इस दौरान मोहनगढ़ थाना अधिकारी नाथूसिंह मय जाब्ता मौजूद रहे। बस स्टैंड पर कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए और पुलिस की कार्यवाही देखते रहे। गौरतलब है कि दीपावली की रात कृषि उपज मंडी के पास व्यापारी मदनलाल सरस्वत और मुनीम रेवतमल की हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी व्यापारी की गाड़ी और नगदी लेकर फरार हो गए थे। पुलिस टीम लगातार जांच कर रही थी और अब चौथे आरोपी की गिरफ्तारी ने मामले की कड़ी और मजबूत कर दी है। पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की हर पहलू से जांच जारी है और जल्द ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग