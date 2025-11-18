दोहरा हत्याकांड: पंजाब से दस्तयाब आरोपी परमजीत को कई स्थानों पर ले जाकर करवाया सीन रिक्रिएशन

मंगलवार को पुलिस ने आरोपी से सीन रिक्रिएशन करवाया। परमजीत को बस स्टैंड, किले के पास, आरसीपी कॉलोनी रोड, नहर की पुलिया और घटना स्थल पर ले जाकर पूरी वारदात दोहराई गई। इस दौरान मोहनगढ़ थाना अधिकारी नाथूसिंह मय जाब्ता मौजूद रहे। बस स्टैंड पर कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए और पुलिस की कार्यवाही देखते रहे। गौरतलब है कि दीपावली की रात कृषि उपज मंडी के पास व्यापारी मदनलाल सरस्वत और मुनीम रेवतमल की हथियारों से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।