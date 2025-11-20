ताड़ाना में पेयजल संकट गहराया, सूखी टंकी से बढ़ी परेशानी

स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहल्ले में पानी की कमी पशुपालन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद संबंधित कार्मिक समस्या के समाधान में उदासीन बने हुए हैं। इससे ग्रामीणों में विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। तिलोकाराम, खेताराम, नेताराम, दीपराम, शेराराम, भूराराम, भंवरुराम, वासू सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि पेयजल संकट से उनका दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। दूर के इलाकों से पानी पीने आने वाले पशु भी प्यासे लौट जाते हैं। ग्रामीणों ने मांग की कि मोहल्ले की पानी टंकी में तुरंत जलापूर्ति शुरू की जाए, ताकि ग्रामीणों और पशुधन दोनों को राहत मिल सके।