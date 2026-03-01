तीन साल से पेयजल आपूर्ति बाधित, जवाब दे गया धैर्य

पोकरण क्षेत्र के मेड़वा, पदरोड़ा, इन्द्रानगर, ऊंचपदरा, प्रभुपुरा, रायपालों की ढाणी, मंगलियों की ढाणी, बाबो की ढाणी आदि ग्रामीण क्षेत्र में गत तीन वर्षों से बिगड़ी जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रोष जताते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सुपुर्द कर समस्या के समाधान की मांग की। इसके साथ ही समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। लुकमान खां झलारिया, कैलाश मेड़वा, जसवंतसिंह पदरोड़ा, केवलराम, उगमदान, देवीसिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण सोमवार को दोपहर पोकरण पहुंचे। यहां उन्होंने उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद उपखंड अधिकारी हीरसिंह चारण से मुलाकात की और एक ज्ञापन सुपुर्द किया। उन्होंने बताया कि इन गांवों व ढाणियों में 10 हजार की आबादी निवास करती है। साथ ही हजारों मवेशी भी है। गत तीन वर्षों से जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित है। नियमित रूप से पानी नहीं पहुंचने के कारण गर्मी के मौसम में ग्रामीणों का बेहाल हो रहा है तो मवेशी जंगलों में भटककर दम तोड़ रहे है।