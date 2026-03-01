मरुभूमि पर सेना का नजर आया पराक्रम…टैंक से हेलीकॉप्टर का मारक प्रदर्शन

थार मरुस्थलीय भूभाग में भारतीय सेना ने एक्सरसाइज मरु संग्राम में नाम के अनुरूप धरती धोरां में युद्धकालीन हालात के दौरान अपने पराक्रम और दमखम का प्रदर्शन किया। भारतीय सेना की कोणार्क कॉप्र्स ने दिन और रात दोनों समय में इस अभ्यास को अंजाम दिया। जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस. राठी ने इस अवसर पर टैंक, तोप, हेलीकॉप्टर और ड्रोन सिस्टम का निरीक्षण किया। साथ ही अभ्यास में स्वदेशी हथियारों के साथ सेना की तैयारी और अलग-अलग हालात में काम करने की क्षमता को परखा गया। कोर ने आधुनिक तकनीक और युद्धक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपनी तैयारियों को दिखाया। सेना ने ड्रोन और काउंटर-ड्रोन सिस्टम पर विशेष जोर दिया। निगरानी से लेकर लक्ष्यों पर सटीक हमला करने में ड्रोन्स की भूमिका को प्रभावी बनाया गया है। इसी प्रकार दुश्मन के ड्रोन्स को बेअसर करने वाली तकनीक का भी परीक्षण किया गया।