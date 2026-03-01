जैनाचार्य जिन मनोज्ञसूरीश्वर ने कहा-संयम और जागरूकता करते हैं आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त

विश्व में बढ़ते संघर्ष और अशांति के बीच अहिंसा परमो धर्म: और जियो और जीने दो का संदेश ही स्थायी शांति का आधार बन सकता है। एक इंद्रिय जीवों तक की रक्षा का संदेश मानव संवेदनशीलता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। अनेकांतवाद के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा गया कि सत्य के अनेक रूप हो सकते हैं। किसी एक दृष्टिकोण को ही अंतिम सत्य मानना उचित नहीं है, बल्कि अन्य दृष्टिकोणों को भी स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इससे समाज में सहिष्णुता और संवाद की भावना मजबूत होती है। वैराग्य के विषय में उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी के लिए श्रमण मार्ग अपनाना आवश्यक नहीं है। जैन धर्म में साधु-साध्वी के साथ श्रावक-श्राविकाओं के लिए भी आचरण का मार्ग निर्धारित है। ये चारों मिलकर चतुर्विध संघ का निर्माण करते हैं, जिसे धर्म की सुदृढ़ संरचना माना गया है। धर्म पालन की कठिनाई पर विचार रखते हुए कहा कि प्रारंभ में यह मार्ग कठिन प्रतीत होता है, लेकिन आत्म जागृति के बाद वही मार्ग सहज हो जाता है।