जैसाण में पहली बार सीजन में रात का पारा 25 डिग्री पार

पोकरण. क्षेत्र में मौसम में हो रहे बदलाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। सोमवार को सुबह बारिश के बाद तेज धूप निकली और दोपहर बाद फिर बादलों की आवाजाही हुई। सोमवार को सुबह 6 बजे आसमान में घने काले बादल छा गए और हल्की रिमझिम फुहारें चली। सुबह करीब 7.30 बजे हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ। इसके बाद 9 बजे तक रुक-रुककर कभी बूंदाबांदी तो कभी हल्की बारिश का दौर चला। जिससे मौसम सुहावना हो गया। इसके साथ ही कस्बे की सड़कें तर हो गई और कई जगहों पर पानी भर गया। कस्बे के तहसील कार्यालय में लगे रेनगेज के अनुसार 1 एमएम बारिश रिकॉर्ड हुई। सुबह 10 बजे बाद सूर्य की तेज किरणें निकली। जिससे दोपहर में मौसम गर्मी जैसा हो गया। 3 बजे बाद फिर बादलों की आवाजाही शुरू हुई और मौसम धूप-छांव का हो गया। बदलते मौसम के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है।