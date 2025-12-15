नशा मुक्ति अब अभियान नहीं सशक्त सामाजिक आंदोलन बने.. यही समय की जरूरत

मोटिवेटर आलोक थानवी ने कहा कि नशा युवाओं के सपनों, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता पर सीधा प्रहार करता है। लक्ष्य निर्धारण, आत्मअनुशासन और सकारात्मक संगति युवाओं को इस दलदल से बाहर निकाल सकती है। कॅरियर काउंसलर पारुल भाटी ने विद्यार्थियों में बढ़ते तनाव, असफलता के भय और मार्गदर्शन के अभाव को नशे की ओर धकेलने वाले प्रमुख कारण बताया। उन्होंने समय पर कॅरियर मार्गदर्शन, खुला संवाद और भावनात्मक सहयोग को अनिवार्य बताया।

छात्रा अंकिता ने कहा कि युवाओं को जब भरोसा, सही जानकारी और प्रेरणा मिलती है, तो वे नशे से दूरी बना सकते हैं। उन्होंने युवाओं से आत्मनिर्भर सोच और जिम्मेदार फैसले लेने का आह्वान किया। चर्चा के दौरान पत्रिका की ओर से उठाए गए मुद्दों पर सहमति जताते हुए वक्ताओं ने कहा कि नशा मुक्ति को अब किसी एक दिवस या कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे सतत सामाजिक आंदोलन का रूप देना आवश्यक है।