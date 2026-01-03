नशे की मजबूत होती पकड़, बेखौफ नेटवर्क.. ‘चुप्पी’ ने घर-घर तक पहुंचाया नशा

राजस्थान का सीमावर्ती जिला जैसलमेर पर्यटन और सामरिक महत्व के कारण देश-दुनिया में विशिष्ट पहचान बना चुका है, लेकिन तेजी से फैलती नशे की प्रवृत्ति चिंता का केंद्र भी बनी हुई है। पाकिस्तान सीमा से सटे रेगिस्तानी जिले में नशे का जाल धीरे-धीरे गांवों, ढाणियों और शहरी इलाकों तक फैल चुका है। हालात यह हैं कि नशा अब सिर्फ अपराध या तस्करी का मुद्दा ही नहीं रहा है। युवाओं के भविष्य को भी निगलने लगा है। हकीकत यह भी है कि विषम भौगोलिक क्षेत्र का होना नशा तस्करों के लिए चुनौती कम और अवसर अधिक बनती जा रही है। अफीम, स्मैक, चरस, एमडी और नशीली गोलियों की खेप तस्करी के जरिए जिले तक पहुंच रही है। इसके बाद स्थानीय स्तर पर सक्रिय नेटवर्क इसे गांव-गांव और कस्बों तक पहुंचा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में नशा तस्करी और नशा सेवन से जुड़े मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हकीकत यह भी है कि सीमावर्ती इलाकों में रोजगार के सीमित अवसर, पढ़ाई के बाद दिशा का अभाव और आसान पैसे का लालच युवाओं को नशे के जाल में धकेल रहा है।