दशहरा: अहंकार के प्रतीक पुतलों का होगा दहन, दिखेंगे आतिशी नजारें

असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक पर्व दशहरा गुरुवार को जैसलमेर मुख्यालय पर धूमधाम से मनाया जाएगा।

Deepak Vyas

Oct 01, 2025

असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक पर्व दशहरा गुरुवार को जैसलमेर मुख्यालय पर धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर सूर्यास्त के समय शहर के बीचोबीच स्थित शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में दशानन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा। कार्यक्रम इस मौके पर होगा। नगरपरिषद ने इस बार 45 फीट ऊंचाई का रावण और 40-40 फीट के कुम्भकर्ण व मेघनाद बनवाए हैं। पुतलों के साथ आतिशबाजी और लाइटिंग की व्यवस्था होगी। नगरपरिषद की तरफ से इस कार्य पर 10 लाख रुपए इस कार्य पर खर्च किए जाने हैं। रावण सहित अन्य पुतलों का दहन देखने के लिए पूनम स्टेडियम में हजारों की तादाद में दर्शकों की मौजूदगी होगी। उन्हें पुतलों का दहन के साथ आतिशी नजारें भी देखने को मिलेंगे। दहन की शुरुआत रावण के पुतले की नाभि पर आतिशी तीर की मार से होगी। उसके बाद उसकी आंखों से अंगारे बरसते नजर आएंगे तो मुंह से आग के गोले और नाभि-सिर पर अग्निचक्र चलेगा और तलवार से चिंगारियां फूटेंगी। आसमान में आतिशबाजी से आकाशगंगा के नजारे बनेंगे।

01 Oct 2025 09:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / दशहरा: अहंकार के प्रतीक पुतलों का होगा दहन, दिखेंगे आतिशी नजारें

