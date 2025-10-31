ऐतिहासिक गड़ीसर चौराहे से गांधी दर्शन तक देशभक्ति की गूंज

लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर शुक्रवार को जैसलमेर में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय जिला स्तरीय पदयात्रा का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत गड़ीसर चौराहे से हुई, जहां जिला कलक्टर प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया।इस अवसर पर कलक्टर ने उपस्थित जनसमूह को राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भर भारत की शपथ दिलाई।
उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का जीवन देश की एकता, अखंडता और सशक्त भारत के संकल्प का प्रतीक है। पदयात्रा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, उपखंड अधिकारी सक्षम गोयल, सहायक निदेशक लोक सेवाएं रोहित वर्मा सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी कंवराज सिंह चौहान, अरुण पुरोहित, बड़ी संख्या में विद्यार्थी, पुलिसकर्मी, सीमा सुरक्षा बल के जवान, खिलाड़ी, युवा और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सभी ने उत्साहपूर्वक नारे लगाते हुए देशभक्ति का संदेश दिया। विधायक छोटूसिंह भाटी नीरज बस स्टैंड से पदयात्रा में शामिल हुए और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। यह पदयात्रा गड़ीसर चौराहे से प्रारंभ होकर नगर परिषद, नीरज बस स्टैंड और हनुमान चौराहा होते हुए गांधी दर्शन परिसर पहुंची, जहां राष्ट्रभक्ति नारों के बीच इसका समापन हुआ।
