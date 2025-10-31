ऐतिहासिक गड़ीसर चौराहे से गांधी दर्शन तक देशभक्ति की गूंज

उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का जीवन देश की एकता, अखंडता और सशक्त भारत के संकल्प का प्रतीक है। पदयात्रा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, उपखंड अधिकारी सक्षम गोयल, सहायक निदेशक लोक सेवाएं रोहित वर्मा सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी कंवराज सिंह चौहान, अरुण पुरोहित, बड़ी संख्या में विद्यार्थी, पुलिसकर्मी, सीमा सुरक्षा बल के जवान, खिलाड़ी, युवा और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। सभी ने उत्साहपूर्वक नारे लगाते हुए देशभक्ति का संदेश दिया। विधायक छोटूसिंह भाटी नीरज बस स्टैंड से पदयात्रा में शामिल हुए और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। यह पदयात्रा गड़ीसर चौराहे से प्रारंभ होकर नगर परिषद, नीरज बस स्टैंड और हनुमान चौराहा होते हुए गांधी दर्शन परिसर पहुंची, जहां राष्ट्रभक्ति नारों के बीच इसका समापन हुआ।