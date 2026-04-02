समर शेड्यूल में जैसलमेर में हवाई सेवाएं शुरू कराने की कवायद शुरू

बैठकों में पर्यटन व्यवसायी, होटल संचालक, कॉर्पोरेट प्रतिनिधि और अन्य संबंधित पक्ष शामिल हुए। समर सीजन में संभावित पर्यटक आवक को ध्यान में रखते हुए उड़ानों की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। यह भी सामने आया कि समय रहते ठोस प्रयास किए जाएं तो जैसलमेर को पुनः हवाई नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। प्रशासन का ध्यान एयरलाइंस कंपनियों के साथ व्यवहारिक और लाभकारी मॉडल विकसित करने पर है, जिससे सेवाएं नियमित और टिकाऊ रूप से संचालित हो सकें।