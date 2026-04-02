भीषण गर्मी में स्कूल खोलने पर विरोध, अवकाश कटौती पर भी शिक्षकों में नाराजगी

उन्होंने स्पष्ट किया कि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो संगठन लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर रहेगी। प्रदेश स्तर पर यह मुद्दा तेजी से चर्चा में है। एक ओर बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा सत्र को व्यवस्थित रखने को लेकर बहस जारी है। गौरतलब है कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 21,446 और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 43,746 विद्यालय संचालित हो रहे हैं हैं। जैसलमेर जिले में प्रारंभिक शिक्षा के 963 और माध्यमिक शिक्षा के 309 विद्यालय हैं। जिले में प्रारंभिक शिक्षा में 2,720 तथा माध्यमिक शिक्षा में 2,246 शिक्षक कार्यरत हैं।