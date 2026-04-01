​​​​​Hanuman Jayanti: 351 किलो आटा, 200 किलो दूध, 100 किलो घी… जैसलमेर में बन रहा 10 क्विंटल चूरमे का महाप्रसाद

वहीं जैसलमेर शहर के पुराने बिजलीघर परिसर स्थित गजटेड हनुमान मंदिर में गुरुवार को हनुमान जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। आयोजन को लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और मंदिर परिसर को आकर्षक लाइटिंग, फूलमालाओं और सुसज्जित टेंट से सजाया गया है। महोत्सव के तहत प्रातः पंचामृत स्नान और आरती-पूजन के बाद सुबह 9 बजे शोभायात्रा निकलेगी। शोभायात्रा गडीसर चौराहे से प्रारंभ होकर आसनी रोड, गोपा चौक, सदर बाजार, गांधी चौक और हनुमान चौराहे से होते हुए मंदिर पहुंचेगी।