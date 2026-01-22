भैरू बाबा का अनोखा मेला: JCB से बनेगा चूरमा, एक माह से तैयारियों में जुटे हैं ग्रामीण, जानिए इस बार क्या रहेगा खास

इस अवसर पर लक्खी मेले की तैयारियां पिछले एक माह से ग्रामीणों के सहयोग से जोरों पर चल रही हैं। आसपास के गांवों के पंच पटेल सहित ग्रामीणों ने बैठक कर मेले की रूपरेखा तय की है।