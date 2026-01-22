भैरू बाबा का अनोखा मेला: JCB से बनेगा चूरमा, एक माह से तैयारियों में जुटे हैं ग्रामीण, जानिए इस बार क्या रहेगा खास

File Photo- Patrika
कोटपूतली न्यूज: नारहेड़ा। सीकर-कुचामन स्टेट हाईवे पर स्थित ग्राम कुहाड़ा की पहाड़ी पर बने छापाला भैरू बाबा मंदिर में 17वां वार्षिक उत्सव 30 जनवरी को आयोजित होगा।
इस अवसर पर लक्खी मेले की तैयारियां पिछले एक माह से ग्रामीणों के सहयोग से जोरों पर चल रही हैं। आसपास के गांवों के पंच पटेल सहित ग्रामीणों ने बैठक कर मेले की रूपरेखा तय की है।
मेला संयोजक जयराम जेलदार ने बताया कि 29 जनवरी को कलश यात्रा निकाली जाएगी, जबकि 30 जनवरी को बाबा का लक्खी मेला आयोजित होगा।
मेले में सवाईमाधोपुर, ग्वालियर, झालावाड़, कोटा, मुरैना, मध्यप्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित दूर-दराज़ से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
इस बार भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और धमाल कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहेंगे। भंडारे के लिए सैकड़ों क्विंटल प्रसादी तैयार की जाती है।
ग्रामीण जगरे पर बाटियां बनाते हैं, जिन्हें थ्रेसर से पीसकर जेसीबी की सहायता से खांड और घी मिलाकर विशेष चूरमा बनाया जाता है।
यही अनोखा अंदाज इस मेले को प्रदेशभर में प्रसिद्ध करता है। मेले की संपूर्ण व्यवस्था ग्रामीण स्वयं संभालते हैं।
