दुर्ग जिनालयों में अठारह अभिषेक, उमड़ी श्रद्धा और भक्ति की धारा

इसके पश्चात डीसा से आए विधिकारक सुनीलभाई एंड पार्टी द्वारा विधिवत अठारह अभिषेक का विधान करवाया गया। साध्वी भगवंत ने प्रवचन में कहा कि जिनालयों की किसी भी प्रकार की अशुद्धि या असातना को दूर करने के लिए अठारह अभिषेक का विधान किया जाता है। इसमें विभिन्न औषधियों और उत्कृष्ट रत्नों के चूर्ण का उपयोग होता है। अभिषेक के मिश्रित जल का छिड़काव करने से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। साध्वी ने बताया कि दुर्ग स्थित सभी जिनालयों के शिखरों पर ज्ञान पंचमी के अवसर पर विजय मुहूर्त में नई ध्वजाएं आरोहित की जाएंगी।संघ अध्यक्ष महेन्द्र भाई बाफना ने कार्यक्रम का संचालन किया।