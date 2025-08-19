 रेगिस्तान में ऊर्जा क्रांति.. बॉर्डर पर अरबों का निवेश बढ़ा

मरुस्थल की गोद में बसे जैसलमेर और बाड़मेर अब केवल भूगोल की पहचान नहीं रह गए हैं। ये जिले अब रोजगार, निवेश और ऊर्जा क्रांति के केंद्र बनते जा रहे हैं। भारत-पाक बॉर्डर और थार रेगिस्तान से घिरे ये क्षेत्र हाइब्रिड ऊर्जा परियोजनाओं के कारण आर्थिक समृद्धि और अंतरराष्ट्रीय निवेश का आकर्षण बन गए हैं। पश्चिमी राजस्थान के ये जिले सोलर और पवन ऊर्जा संयोजन के लिए आदर्श माने जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स ने न केवल क्षेत्र को आर्थिक मजबूती दी है, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार भी उत्पन्न किया है। निर्माण, संचालन, तकनीकी सेवाओं और रख-रखाव जैसे क्षेत्रों में नई नौकरियों का सृजन हुआ है। राजस्थान की नई ऊर्जा नीति और प्रोत्साहन योजनाओं ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। सरकार की ओर से परियोजनाओं के लिए जमीन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। रेगिस्तान का भूगोल, तेज हवाएं और वर्ष का अधिकांश समय गर्मी, इन जिलों को हाइब्रिड ऊर्जा के लिए आदर्श बनाते हैं। सौर ऊर्जा संयंत्रों में सूर्य की किरणों को विद्युत में बदल कर विभिन्न प्रयोगों में लाया जा रहा है।