मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव में उमड़ा उत्साह और उल्लास

साथ ही सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दीं। सहायक निदेशक पर्यटन कमलेश्वर सिंह ने बताया कि मरु-महोत्सव-2026 का आयोजन 29 से 31 जनवरी और 01 फरवरी को होना है। इसी के प्रचार-प्रसार और मकर संक्रांति को उल्लासपूर्ण तरीके से मनाने के उद्देश्य से पतंग उत्सव की पहल की गई ताकि प्रतिभागी पतंग उड़ाने के साथ भाईचारे का संदेश भी प्रसारित करें। स्टेडियम में सुबह 11 बजे से युवाओं और बच्चों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। पर्यटन विभाग ने पतंगबाजों को पतंग और मांझा निःशुल्क उपलब्ध कराया। प्रतिभागियों ने पतंगें उड़ाईं और एक-दूसरे की डोर काटने का आनंद भी लिया। आयोजन में पर्यटन अधिकारी खेमेन्द्र सिंह जाम और बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। मंच संचालन मरुश्री धीरज पुरोहित ने किया, जबकि म्युजिक साउंड से गीतों और मधुर धुनों की प्रस्तुति ने उत्सव में उत्साह बढ़ाया।