जैसलमेर

मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव में उमड़ा उत्साह और उल्लास

मकर संक्रांति के पर्व पर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पहली बार पतंग उत्सव का शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में आयोजन हुआ।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 14, 2026

मकर संक्रांति के पर्व पर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पहली बार पतंग उत्सव का शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में आयोजन हुआ। आयोजन में युवाओं और बच्चों ने उत्साह के साथ पतंगबाजी का आनंद लिया। रंग-बिरंगी पतंगों से आकाश सजा और पारंपरिक लोकसंस्कृति तथा आपसी सौहार्द का सुंदर नजारा देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद रश्मि रानी और उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर सक्षम गोयल उपस्थित रहे। उन्होंने भी पतंग उड़ाई और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।

साथ ही सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दीं। सहायक निदेशक पर्यटन कमलेश्वर सिंह ने बताया कि मरु-महोत्सव-2026 का आयोजन 29 से 31 जनवरी और 01 फरवरी को होना है। इसी के प्रचार-प्रसार और मकर संक्रांति को उल्लासपूर्ण तरीके से मनाने के उद्देश्य से पतंग उत्सव की पहल की गई ताकि प्रतिभागी पतंग उड़ाने के साथ भाईचारे का संदेश भी प्रसारित करें। स्टेडियम में सुबह 11 बजे से युवाओं और बच्चों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। पर्यटन विभाग ने पतंगबाजों को पतंग और मांझा निःशुल्क उपलब्ध कराया। प्रतिभागियों ने पतंगें उड़ाईं और एक-दूसरे की डोर काटने का आनंद भी लिया। आयोजन में पर्यटन अधिकारी खेमेन्द्र सिंह जाम और बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। मंच संचालन मरुश्री धीरज पुरोहित ने किया, जबकि म्युजिक साउंड से गीतों और मधुर धुनों की प्रस्तुति ने उत्सव में उत्साह बढ़ाया।

Published on:

14 Jan 2026 08:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव में उमड़ा उत्साह और उल्लास

