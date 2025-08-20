जैसलमेर में जासूसी पर फिर शिकंजा, आर्मी एरिया से युवक गिरफ्तार

सीमावर्ती जिले में जासूसी नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने जोधपुर मार्ग स्थित सैन्य क्षेत्र के पास एक रेस्टोरेंट में पहुंचे युवक को पकड़ लिया। उसकी पहचान जीवन खान (25) के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के समय वह पाकिस्तानी नंबरों पर बातचीत कर रहा था। तलाशी में उसके मोबाइल से कई और पाकिस्तानी संपर्क मिले हैं।
सूत्रों के अनुसार जीवन खान 2-3 साल पहले भी सैन्य क्षेत्र स्थित रेस्टोरेंट में काम कर चुका था। हाल ही में वह दोबारा काम करने के लिए वहां पहुंचा था। एजेंसियां उस पर लंबे समय से नजर रखे हुए थीं। मंगलवार को कार्रवाई के दौरान पकड़े जाने पर उसके फोन से पाकिस्तान से वार्ता चल रही थी। अब विभिन्न एजेंसियां उससे संयुक्त पूछताछ करेंगी।
जैसलमेर और आसपास के सैन्य इलाकों में इस वर्ष यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। 26 मार्च को चांधन फील्ड फायरिंग रेंज के करीब करमों की ढाणी निवासी पठान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पकड़ा गया था। 28 मई को सरकारी कर्मचारी व पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद के निजी सहायक रह चुके शकूर खान को राजस्थान इंटेलिजेंस ने दस्तयाब किया। इसके बाद 4 अगस्त को पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज स्थित डीआरडीओ गेस्ट हाउस मैनेजर महेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। उस पर पाकिस्तानी हैंडलर को सेना की खुफिया जानकारी भेजने का आरोप है।