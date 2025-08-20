जैसलमेर में जासूसी पर फिर शिकंजा, आर्मी एरिया से युवक गिरफ्तार

जैसलमेर और आसपास के सैन्य इलाकों में इस वर्ष यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। 26 मार्च को चांधन फील्ड फायरिंग रेंज के करीब करमों की ढाणी निवासी पठान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पकड़ा गया था। 28 मई को सरकारी कर्मचारी व पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद के निजी सहायक रह चुके शकूर खान को राजस्थान इंटेलिजेंस ने दस्तयाब किया। इसके बाद 4 अगस्त को पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज स्थित डीआरडीओ गेस्ट हाउस मैनेजर महेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था। उस पर पाकिस्तानी हैंडलर को सेना की खुफिया जानकारी भेजने का आरोप है।