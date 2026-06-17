Jaisalmer: सुरक्षा में सुराख: नागरिक गतिविधियों की ओट में बदल रहा जासूसी का चेहरा

जैसलमेर. सीआइडी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में हाल ही में सामने आया जैसलमेर का जासूसी प्रकरण सीमा सुरक्षा के बदलते स्वरूप की ओर संकेत कर रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी सीमा की ओर जाने वाले मार्ग पर संचालित चाय दुकान से सेना और बीएसएफ की गतिविधियों पर नजर रखता था तथा वीडियो और तस्वीरें पाकिस्तान स्थित संपर्कों तक भेजता था। प्रारंभिक जांच ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है—क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में सामान्य नागरिक गतिविधियों का दुरुपयोग संवेदनशील सूचनाएं जुटाने के लिए बढ़ रहा है? सूत्रों के अनुसार आधुनिक जासूसी का उद्देश्य हमेशा गोपनीय दस्तावेज हासिल करना नहीं होता। कई बार नियमित रूप से जुटाई गई छोटी-छोटी जानकारियां—वाहनों की आवाजाही, समय, मार्ग, गतिविधियों का क्रम—भी सामरिक विश्लेषण का आधार बन जाती हैं। आज लगभग हर स्मार्टफोन में हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा, जीपीएस और तेज इंटरनेट उपलब्ध है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इन तकनीकों ने सूचनाएं जुटाने और तत्काल साझा करने की क्षमता कई गुना बढ़ा दी है।