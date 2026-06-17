Jaisalmer: देर रात तक धड़ल्ले से शराब बिक रही, जिम्मेदारों की अनदेखी

पोकरण. परमाणु नगरी पोकरण में शराब बिक्री के तय समय की घड़ी मानो रुक चुकी है। सरकारी रिकॉर्ड में शराब दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक संचालित करने की अनुमति है, लेकिन जमीनी तस्वीर अलग कहानी बयां कर रही है। रात ढलने के बाद भी कई दुकानों पर शराब बिक्री जारी रहने से आबकारी तंत्र और पुलिस की निगरानी पर सवाल गहराने लगे हैं।