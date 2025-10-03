Patrika LogoSwitch to English

20 साल बाद भी भूमिहीन किसानों को नहीं मिला भूमि आवंटन का अधिकार

नाचना नहरी क्षेत्र के भूमिहीन किसान बीते 20 वर्षों से भूमि आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2004 में सामान्य आवंटन के लिए किए गए 6500 आवेदन पत्र अब भी लंबित हैं।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 03, 2025

नाचना नहरी क्षेत्र के भूमिहीन किसान बीते 20 वर्षों से भूमि आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2004 में सामान्य आवंटन के लिए किए गए 6500 आवेदन पत्र अब भी लंबित हैं। इनमें से लगभग 50 प्रतिशत किसानों ने दस्तावेज अब तक जमा नहीं कर पाए हैं।
गत अगस्त माह में उपनिवेशन कार्यालय नाचना ने लंबित आवेदनों की जांच प्रक्रिया शुरू की। किसानों से आधार कार्ड, परिचय पत्र, मूल निवास, पति-पत्नी के फोटो और कृषि भूमि रिपोर्ट जैसे दस्तावेज मांगे गए। इसी क्रम में 4 सितंबर को जारी नोटिस में 11 सितंबर तक दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि तय की गई थी। लेकिन किसानों तक नोटिस 24 सितंबर तक ही पहुंच पाए।

इसमें इनका क्या कसूर …

किसानों का कहना है कि विभागीय लापरवाही के कारण वे समय पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। किसान खेतीदास के नाम की जगह खेतसिंह लिखकर नोटिस भेजा गया। भंवरलाल का कहना है कि आवेदन पत्रों की जांच पहले भी तीन से चार बार हो चुकी है, फिर हर बार नए दस्तावेज क्यों मांगे जा रहे हैं। किसान शहजाद शेख ने बताया कि दस्तावेजों की तैयारी के लिए उन्हें वोटर लिस्ट की जरूरत है, जो केवल पोकरण से ही मिल पा रही है। नाचना से 80 किलोमीटर की दूरी तय कर किसान लगातार चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जब पहले भी कई बार जांच हो चुकी है तो हर बार नए दस्तावेज मांगकर किसानों को परेशान क्यों किया जा रहा है।

यह मेरे जानकारी में नहीं….

मैंने जैसलमेर डीसी के पद पर चार दिन पहले ही ज्वाइन किया है। मैं नाचना का अतिरिक्त चार्ज नहीं लूंगा, इसलिए मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। - अश्विनी के पवार, उपायुक्त उपनिवेशन विभाग जैसलमेर

