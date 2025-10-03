20 साल बाद भी भूमिहीन किसानों को नहीं मिला भूमि आवंटन का अधिकार

किसानों का कहना है कि विभागीय लापरवाही के कारण वे समय पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। किसान खेतीदास के नाम की जगह खेतसिंह लिखकर नोटिस भेजा गया। भंवरलाल का कहना है कि आवेदन पत्रों की जांच पहले भी तीन से चार बार हो चुकी है, फिर हर बार नए दस्तावेज क्यों मांगे जा रहे हैं। किसान शहजाद शेख ने बताया कि दस्तावेजों की तैयारी के लिए उन्हें वोटर लिस्ट की जरूरत है, जो केवल पोकरण से ही मिल पा रही है। नाचना से 80 किलोमीटर की दूरी तय कर किसान लगातार चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जब पहले भी कई बार जांच हो चुकी है तो हर बार नए दस्तावेज मांगकर किसानों को परेशान क्यों किया जा रहा है।