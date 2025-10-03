870 साल पुराने सोनार दुर्ग सहित 12 पर्यटन स्थलों को देखने हर साल पहुंचते है 35 हजार विद्यार्थी

स्वर्णनगरी का 870 वर्ष पुराना ऐतिहासिक सोनार दुर्ग और करीब एक दर्जन पर्यटन स्थल देश भर से पहुंचे विद्यार्थियों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों से आए छात्र-छात्राएं यहां की कलात्मक विरासत, लोक संस्कृति और स्थापत्य की अद्भुत बारीकियों को समझने में जुटे हैं। उनकी लगन और उत्सुकता से शहर में शिक्षा और पर्यटन का अद्वितीय मेल दिखाई दे रहा है। सोनार दुर्ग की संकरी सर्पिल गलियां विद्यार्थियों के लिए विशेष आकर्षण का विषय बनी हुई हैं। इन गलियों में कदम-कदम पर सजीव होता इतिहास उन्हें बीते युगों की याद दिलाता है। सुनहरे पत्थरों से ढली इस विरासत को निहारते हुए वे अपनी स्मृतियों में नई कहानियां बुन रहे हैं। यहां की शांति और स्थायित्व उन्हें आधुनिक जीवन के शोरगुल से दूर सुकून के पल दे रहा है। पटवा हवेली और जैन मंदिरों की नक्काशी देखकर विद्यार्थी अवाक रह जाते हैं। स्थापत्य की जटिल बारीकियां उनकी रचनात्मकता को जागृत करती हैं। कई छात्र इन दृश्यों को कैमरे में कैद कर रहे हैं तो कुछ स्केच बनाकर अपनी प्रेरणा को अभिव्यक्त कर रहे हैं। यह अनुभव उनकी रचनात्मक सोच को नई दिशा दे रहा है।