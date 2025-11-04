नकली डीएपी खाद बनाने का कारखाना पकड़ा, 88 बैग बरामद

यह कारखाना गुपचुप ढंग से चलाया जा रहा था। पुलिस व कृषि विभाग की कार्रवाई के दौरान कारखाना में एक काम करने वाला व्यक्ति मिला। मौका स्थल से इफको और भारत डीएपी के नाम वाले 744 खाली कट्टे और 2 पैकिंग मशीनें भी बरामद की गई। माना जा रहा है कि यह सामग्री नकली खाद को असली ब्रांड का रूप देने के लिए काम में ली जा रही थी।पुलिस जांच में जुटीकृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जेआर भाखर ने बताया कि नकली खाद बनाने के कारखाने के संबंध में सूत्रों से जानकारी मिली थी।

जिसके बाद पुलिस के साथ मिलकर दबिश दी गई। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए खाद के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस की ओर से जांच की जा रही है।