Rajasthan: नकली डीएपी खाद बनाने का कारखाना पकड़ा, 88 बैग बरामद

कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में खाली कट्टे, पैकिंग सामग्री और मशीनें भी बरामद की गई हैं। यह कारखाना गुपचुप ढंग से चलाया जा रहा था। पुलिस व कृषि विभाग की कार्रवाई के दौरान कारखाना में एक काम करने वाला व्यक्ति मिला। मौका स्थल से इफको और भारत डीएपी के नाम वाले 744 खाली कट्टे और 2 पैकिंग मशीनें भी बरामद की गई। माना जा रहा है कि यह सामग्री नकली खाद को असली ब्रांड का रूप देने के लिए काम में ली जा रही थी।