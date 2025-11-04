Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: नकली डीएपी खाद बनाने का कारखाना पकड़ा, 88 बैग बरामद

जैसलमेर मुख्यालय के समीप बाड़मेर मार्ग स्थित उदयनगर क्षेत्र में पुलिस और कृषि विभाग की टीम ने एक घर में चल रहे नकली डीएपी खाद बनाने के कारखाने का पर्दाफाश किया है।

जैसलमेर

kamlesh sharma

Nov 04, 2025

Fake DAP fertilizer factory

फोटो पत्रिका

जैसलमेर। जैसलमेर मुख्यालय के समीप बाड़मेर मार्ग स्थित उदयनगर क्षेत्र में पुलिस और कृषि विभाग की टीम ने एक घर में चल रहे नकली डीएपी खाद बनाने के कारखाने का पर्दाफाश किया है। मौके पर 88 बैग में नकली डीएपी बरामद की गई वहीं इस कारखाने का संचालक भनक लगने पर पहले ही फरार हो गया।

कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में खाली कट्टे, पैकिंग सामग्री और मशीनें भी बरामद की गई हैं। यह कारखाना गुपचुप ढंग से चलाया जा रहा था। पुलिस व कृषि विभाग की कार्रवाई के दौरान कारखाना में एक काम करने वाला व्यक्ति मिला। मौका स्थल से इफको और भारत डीएपी के नाम वाले 744 खाली कट्टे और 2 पैकिंग मशीनें भी बरामद की गई। माना जा रहा है कि यह सामग्री नकली खाद को असली ब्रांड का रूप देने के लिए काम में ली जा रही थी।

पुलिस जांच में जुटी

कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जेआर भाखर ने बताया कि कारखाने में नकली खाद बनाने के संबंध में सूत्रों से जानकारी मिली थी। जिसके बाद पुलिस के साथ मिलकर दबिश दी गई। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए खाद के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस की ओर से जांच की जा रही है।

04 Nov 2025 08:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Rajasthan: नकली डीएपी खाद बनाने का कारखाना पकड़ा, 88 बैग बरामद

