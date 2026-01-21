नहर में डूबने से काश्तकार की दर्दनाक मौत, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

बुधवार दोपहर मुख्य नहर की 248 आरडी पर पानी में एक शव दिखाई देने की सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। नागरिक सुरक्षा टीम को बुलाकर नहर में रेस्क्यू शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद शव को नहर से बाहर निकाला गया। मृतक जुम्माराम रायसिंहनगर निवासी था और वर्तमान में नहरी खेती कर रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। हादसे के बाद ग्रामीणों में गहरा शोक व्याप्त हो गया।