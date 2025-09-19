सांगरी के पोषण मूल्य और प्रसंस्करण पर किसानों को किया जागरुक

कृषि विज्ञान केन्द्र में सात दिवसीय कौशल प्रशिक्षण आयोजित हुआ, जिसमें किसानों को देशी खेजड़ी पर थार शोभा खेजड़ी की ग्राफ्टिंग, पौध नर्सरी और कम्पोस्ट खाद निर्माण का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। थार शोभा खेजड़ी की उन्नत प्रजाति है, जो शुष्क और बारानी इलाकों में खेती के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ. दीपक चतुर्वेदी ने खेजड़ी की उन्नत किस्म थार शोभा के साथ खजूर, बेर, अंजीर, अनार, नींबू और करोंदा जैसे पौधों की जलवायु अनुकूलता पर चर्चा की। उन्होंने किसानों को बागवानी को कृषि सह व्यवसाय के रूप में अपनाकर अधिक लाभ कमाने के लिए प्रेरित किया। डॉ. प्रतापसिंह कुशवाहा ने खजूर की बागवानी, पौध चयन और रखरखाव पर विस्तृत जानकारी दी। काजरी क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान के कृषि वानिकी वैज्ञानिक डॉ शिरान ने खेजड़ी में ग्राफ्टिंग तकनीक, खाद, उर्वरक प्रबंधन और रोग-कीट नियंत्रण पर मार्गदर्शन दिया।